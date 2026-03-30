Биолог Филин: первые соцветия сирени могут появиться в Москве уже в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первые соцветия сирени могут появиться в Москве в марте, однако массовое цветение начнется в конце мая – начале июня. Об этом РИА Новости заявил кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ Аптекарский огород Алексей Филин.

По его словам, в марте появление единичных соцветий возможно только в тех местах, где грунт прогрелся сильнее всего – у теплотрасс или возле зданий, закрытых от ветров.

Филин отметил, что у сирени достаточно сложная система регуляции выхода из покоя после зимы, поэтому массово раньше времени эти растения могут не зацвести, даже несмотря на теплый март. При этом такая вероятность все же не исключена в связи с быстрым таянием снега и высокими температурами. Однако предсказать это трудно, так как все зависит от погоды и климата.

Вместе с тем сакура в Москве может зацвести в середине апреля. Кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Маслов пояснил, что точный срок цветения в этом году назвать непросто, поскольку погода была нестабильной. В целом по России сакура чаще всего цветет на майские праздники.