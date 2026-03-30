30 марта, 15:22

Первые в Москве тюльпаны расцвели в "Аптекарском огороде"

Фото: МАХ/"Аптекарский огород МГУ"

Первые в Москве тюльпаны расцвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Они появились аномально рано, сообщила пресс-служба учреждения.

Кроме того, в Субтропической оранжерее "Аптекарского огорода" расцвел язык дьявола, также известный как аморфофаллус коньяк и трупный цветок. Растение имеет запах гнилого мяса и разлагающейся плоти.

Специалисты пояснили, что запах разложения служит для привлечения мух. Они могут откладывать в растении яйца, однако личинки разлагаться не будут.

Ранее в национальном парке "Лосиный остров" зацвел орешник (лещина обыкновенная). Сережки растения производят большое количество пыльцы. Это ценный белковый корм для первых опылителей – в марте на лещину реагируют пчелы, шмели, мухи-журчалки и бабочки.

В столичных парках начали цвести орешник и ольха

