24 марта, 13:30

В "Аптекарском огороде" расцвел язык дьявола

Фото: hortus.msu.ru

Язык дьявола, также известный как аморфофаллус коньяк и трупный цветок, расцвел в Субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-служба сада в MAX.

Растение имеет запах гнилого мяса и разлагающейся плоти. Почувствовать его на пике можно в первые два дня после распускания – 24 и 25 марта. Как отметили в пресс-службе, запах распространяется на десятки метров. Само цветение длится около недели.

Специалисты пояснили, что запах разложения служит для привлечения мух. Они могут откладывать в растении яйца, однако личинки разлагаться не будут, а цветок при этом опыляется.

Название аморфофаллус коньяк никак не связано с алкогольным напитком. Оно происходит от слова "конняку" – так растение называется в Японии. В Азии из клубней его делают желе и муку, которые получаются низкокалорийными и богатыми клетчаткой.

В апреле на ВДНХ также зацветут порядка полумиллиона крокусов, тюльпанов, мускари и сцилл, которыми смогут полюбоваться жители и гости Москвы.

Цветы можно будет увидеть на всей территории выставки. Они появятся возле арки главного входа, анфилады фонтанов и павильона № 1 "Центральный", в Тимирязевском и Рязанском скверах, у фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба народов", недалеко от "Москвариума", а также в парке "Останкино".

В Москве зацвела мать-и-мачеха

Читайте также


город

Главное

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

Стоит ли зумерам бояться ранней деменции?

Молодежь игнорирует стресс, а он становится причиной раннего развития болезни Альцгеймера

Ранний старт процессов провоцирует именно современный образ жизни

Читать
закрыть

