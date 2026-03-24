В "Аптекарском огороде" расцвел язык дьявола

Фото: hortus.msu.ru

Язык дьявола, также известный как аморфофаллус коньяк и трупный цветок, расцвел в Субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-служба сада в MAX.

Растение имеет запах гнилого мяса и разлагающейся плоти. Почувствовать его на пике можно в первые два дня после распускания – 24 и 25 марта. Как отметили в пресс-службе, запах распространяется на десятки метров. Само цветение длится около недели.

Специалисты пояснили, что запах разложения служит для привлечения мух. Они могут откладывать в растении яйца, однако личинки разлагаться не будут, а цветок при этом опыляется.

Название аморфофаллус коньяк никак не связано с алкогольным напитком. Оно происходит от слова "конняку" – так растение называется в Японии. В Азии из клубней его делают желе и муку, которые получаются низкокалорийными и богатыми клетчаткой.

В апреле на ВДНХ также зацветут порядка полумиллиона крокусов, тюльпанов, мускари и сцилл, которыми смогут полюбоваться жители и гости Москвы.

Цветы можно будет увидеть на всей территории выставки. Они появятся возле арки главного входа, анфилады фонтанов и павильона № 1 "Центральный", в Тимирязевском и Рязанском скверах, у фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба народов", недалеко от "Москвариума", а также в парке "Останкино".