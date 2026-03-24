В апреле на ВДНХ начнет цвести около полумиллиона крокусов, тюльпанов и сцилл

В апреле на ВДНХ зацветут порядка полумиллиона крокусов, тюльпанов, мускари и сцилл, которыми смогут полюбоваться жители и гости Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Цветы можно будет увидеть на всей территории выставки. Они появятся возле арки главного входа, анфилады фонтанов и павильона № 1 "Центральный", в Тимирязевском и Рязанском скверах, у фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба народов", недалеко от "Москвариума", а также в парке "Останкино".

В этот раз там будет особенно много тюльпанов – свыше 30 сортов. Например, на территории высадили тюльпаны "хакуун" белого цвета, "йокогама" и "оскар" красных и желтых оттенков, а также бело-розовые цветы "хатцузакура". Кроме того, гостей порадуют белые сциллы "мищенко" и фиолетовые крокусы "ремемберанс".

Всего на ВДНХ представлены свыше 70 тысяч деревьев и более 260 тысяч кустарников, в том числе 36 тысяч кустовых роз. Ими можно полюбоваться с начала весны до конца осени. Там есть и уникальные для Москвы виды – сумах оленерогий, груша уссурийская, гинкго двулопастный.

За всеми этими видами постоянно наблюдают специалисты по уходу за деревьями – арбористы, которые сейчас начали проводить обрезку. Это необходимо для сохранения здоровья растений и продления их жизненного цикла. Также данная процедура защищает посетителей от падения сухих ветвей и сучьев.

Специалисты проводят как санитарную, так и формовочную обрезку. В первом случае деревья избавляют от засохших и поврежденных ветвей. Такие работы проводятся ранней весной или в течение года в случае необходимости. Во втором же случае растениям помогают в создании красивых и правильных крон. Проводится такая обрезка в начале весны еще до набухания почек. Чаще всего такие манипуляции проводят с яблонями, грушами и сливами.

На данный момент арбористы работают в Мичуринском саду, заложенном еще в 1939 году. Он имеет площадь свыше 30 "квадратов" и является объектом культурного наследия. Всего там можно встретить порядка 3 тысяч деревьев, лиан и кустарников. В их числе – яблони, вишни, груши и сливы.

Сейчас специалисты придают кронам груш и яблонь форму раскрытой чаши, благодаря которой они получают больше света и хорошо проветриваются. Также они становятся менее подвержены грибковым заболеваниям, а качество плодов улучшается.

Слабые ветви деревьев вырезаются, а длинные укорачиваются. Исправляется крона взрослых растений и новых саженцев. Чашевидную форму кроны постоянно контролируют и ежегодно корректируют, чтобы не допустить переплетения ветвей и оставить открытой середину. Все посетители ВДНХ могут увидеть работу специалистов до середины апреля.

Отмечается, что с 2014 года на территории ВДНХ были приведены в порядок все сады и парковые зоны. Восстановлены ландшафты, цветники, благоустроен Мичуринский сад.

Кроме того, крокусы, тюльпаны и другие цветы распустятся во многих столичных парках в апреле и мае. Всего ожидается цветение около 800 тысяч растений, которые можно будет увидеть в музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", усадьбах Воронцово и Алтуфьево, Измайловском и Лианозовском парках, а также парке "Северное Тушино" и Терлецком лесопарке.

