Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 08:42

Транспорт

МВД напомнило о запрете проставления отметок в водительских правах

Фото: Москва 24

Проставление отметок в российских водительских правах регламентировано, поэтому в них нельзя вносить изменения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

"Российское национальное водительское удостоверение оформляется в строгом соответствии с требованиями приказа МВД России. Проставление отметок, повлекших его недействительность, не допускается", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в разделе 14 прав указаны общие ограничения в действии водительского удостоверения в отношении всех категорий транспортных средств, данные о стаже управления автомобилем и информация о владельце.

"Общие ограничения в действии ВУ в отношении всех категорий и подкатегорий транспортных средств, являющиеся медицинскими показаниями к управлению ТС, в разделе 14 указываются в кодированном виде", – указало МВД.

При этом ограничения в действии удостоверения находятся в разделе 12.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2027 года в России расширится перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. По новым правилам права будут признаваться недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

Читайте также


транспортобщество

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика