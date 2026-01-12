МВД предложило изменить правила сдачи экзаменов на водительские права

Фото: Москва 24

МВД России разработало проект, согласно которому изменится процедура сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами. Об этом сообщает "Парламентская газета", ссылаясь на соответствующий документ.

Отмечается, что перечень нарушений, при которых кандидат не будет допущен к экзамену, расширится. Экзаменуемому нельзя использовать средства связи, видеотехнику и иные электронные устройства.

Кроме того, появится еще одно основание для аннулирования уже полученного водительского удостоверения. Это касается профессиональных водителей – дальнобойщиков или таксистов. Если в ходе медосмотра у автомобилиста будут выявлены признаки болезни, он будет направлен на дополнительное обследование. При неявке водительские права могут быть аннулированы.

Также может быть сокращен срок проведения практической части экзамена. Если раньше ее назначали в течение полугода после сдачи теории, то теперь этот период сократят до 2 месяцев.

Согласно инициативе, будет упрощен процесс предоставления медицинских справок. Если в совместном реестре МВД и Минздрава будут содержаться сведения о здоровье водителя, то он сможет не предоставлять бумажные заключения.

Ранее стало известно, что Минцифры России предлагает приравнять электронные водительское и пенсионное удостоверения, студенческий билет и свидетельство о рождении на "Госуслугах" к бумажным версиям.

Предлагается расширить список юридически значимых электронных документов. Например, свидетельство о рождении в таком виде позволит сесть в транспорт, автоправа, СТС или полис ОСАГО помогут при проверке автомобильных документов сотрудниками ГАИ.