16 декабря, 13:12

Россиянам рассказали, кто в 2026 году обязан поменять водительское удостоверение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2026 году потребуется заменить водительские удостоверения, срок действия которых истек в 2023 году и был однократно автоматически продлен на три года, рассказал юрист и директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT.

Эксперт напомнил, что с 2022 года действует временная мера, которая позволяет уменьшить административную нагрузку на граждан, бизнес и ведомства. Национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекал с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, однократно автоматически продлевались на три года. Документы со сроком действия до 31 декабря 2025 года будут действительны до 31 декабря 2028 года, пояснил Поздняков.

Водительские удостоверения с истекающим сроком в 2026 году продлению не подлежат, их нужно заменить.

Юрист отметил, что управление автомобилем с просроченным удостоверением приравнивается к отсутствию права на вождение, за что предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Для замены экзамен сдавать не нужно. Достаточно получить медицинскую справку по форме 003-В/у, оплатить госпошлину 4 тысячи рублей и подать заявление, заключил Поздняков.

Ранее стало известно, с 1 января 2025 года ГАИ выдают номера с обязательным российским флагом на световозвращающем покрытии. За управление автомобилем с номерами без флага предусмотрен штраф или предупреждение в 500 рублей. Водители, получившие номера до вступления этих правил, менять их не обязаны.

