МВД РФ: водители не обязаны менять госномера без триколора

Водители, получившие автомобильные номера до вступления в силу изменений об обязательном наличии на них российского флага, не обязаны их менять, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

Изменения вступили в силу 1 января 2025 года. Согласно новым правилам, на госзнаках со световозвращающим покрытием обязательно должен быть размещен флаг РФ.

Как уточнили в ведомстве, регистрационные подразделения ГАИ выдают госзнаки в строгом соответствии с положениями действующего стандарта, предусматривающего обязательное наличие триколора.

За управление машиной с нестандартными госномерами предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей, напомнили в МВД.

