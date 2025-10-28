МВД РФ: водители не обязаны менять госномера без триколора

28 октября, 08:29Транспорт
Фото: depositphotos/wastesoul
Водители, получившие автомобильные номера до вступления в силу изменений об обязательном наличии на них российского флага, не обязаны их менять, заявили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
Изменения вступили в силу 1 января 2025 года. Согласно новым правилам, на госзнаках со световозвращающим покрытием обязательно должен быть размещен флаг РФ.
Как уточнили в ведомстве, регистрационные подразделения ГАИ выдают госзнаки в строгом соответствии с положениями действующего стандарта, предусматривающего обязательное наличие триколора.
За управление машиной с нестандартными госномерами предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей, напомнили в МВД.
Ранее глава Союза пассажиров России Кирилл Янков предложил обязать россиян повторно сдавать экзамены на знание ПДД в случае продления водительского удостоверения. По его словам, это должно коснуться тех, у кого было много штрафов. При этом, считает он, сдавать следует только теоретическую часть.
Автомобилисты начали менять российские номера на иностранные через маркетплейсы