В Госдуму внесут законопроект об отмене штрафов за тонировку

Фото: depositphotos/motortion

В Госдуму планируется внести законопроект об отмене административной ответственности и штрафов за тонированные стекла на транспорте. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы стали парламентарии от фракции "Новые люди". Проект предлагает убрать часть статьи 12.5 КоАП РФ.

Согласно пояснительной записке, тонировка является международной практикой, способствующей снижению ослепления водителя ярким светом фар других автомобилей в ночное время или бликами от солнца. Авторы объяснили, что это способно повысить безопасность.

"Более того, тонированные стекла могут служить дополнительной защитой от краж и угонов, так как преступникам труднее разглядеть ценные вещи внутри автомобиля", – указывается в документе.

В начале лета депутат Госдумы Ярослав Нилов предлагал смягчить ограничения на тонировку передних боковых стекол автомобилей. По его мнению, административная ответственность должна наступать при светопропускании менее 42% вместо разрешенных сейчас 70%.

Однако вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр раскритиковал эту идею, пояснив, что затемненные боковые окна затрудняют обзор и усложняют работу правоохранительных органов.

Депутат Виталий Милонов называл тонировку лобового стекла признаком гомосексуальности (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Он предложил ГИБДД провести просветительскую кампанию, чтобы "не допустить падения в греховный омут молодых людей" и пообещал подготовить соответствующее обращение.

