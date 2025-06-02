Автоэксперт Хайцеэр назвал основные минусы тонирования боковых окон в авто

02 июня, 15:21Транспорт
Фото: depositphotos/motortion
Затемненные боковые окна в машине затрудняют обзор и усложняют работу правоохранительных органов. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов в своем телеграм-канале предложил смягчить ограничения на тонировку передних боковых стекол автомобилей. По его мнению, административная ответственность должна наступать при светопропускании стекол менее 42% вместо разрешенных сейчас 70%.
По словам Хайцеэра, тонировать боковые окна в машине – в целом плохая идея.
"Надо отметить, что даже в жарких странах Европы ограничения по тонированию боковых стекол примерно такие же, как и у нас. То есть мы действуем согласно стандартам развитых стран", – отметил специалист.
Также эксперт напомнил, что достаточно жесткие требования к тонировке были приняты из соображений антитеррористической безопасности. Представители правоохранительных органов, останавливающие автомобиль, должны видеть, кто в нем находится, пояснил специалист.
При этом у тонировки как таковой есть свои плюсы. В частности, пленка удерживает осколки стекла при его повреждении, отметил Хайцеэр.
"Они просто виснут на ней, не давая разлететься и поранить людей в салоне. Однако с этой задачей ровно так же справляется и прозрачная тонировка", – заключил специалист.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов дал советы по выбору качественного детского кресла. В частности, стоит проверять наличие шильдика с информацией о сертификации и соответствии техрегламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011. Также он рекомендовал выбирать варианты с крепежной системой изофикс: они гораздо надежнее тех, которые фиксируются просто ремнем безопасности.