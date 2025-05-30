Автоэксперт Попов назвал главные критерии безопасного детского кресла

30 мая, 14:42Транспорт
Фото: 123RF/halfpoint
Детское кресло с шильдиком о соответствии техрегламенту и крепежной системой изофикс максимально защитит ребенка в машине. Об этом Москве 24 рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
Ранее Минтранс выступил с инициативой запретить использование дешевых заменителей автокресел и бустеров при перевозке детей. Также Госдума может увеличить наказание с 3 до 5 тысяч рублей за нарушение правил перевозки детей.
Изменения в ПДД могут коснуться в том числе корректоров ремней, которые еще называют "косынками". По мнению Попова, они могли быть неплохой альтернативой, если бы производители провели тесты и доработали конструкцию, чтобы она стала действительно безопасной.
При выборе автокресла эксперт посоветовал прежде всего проверять наличие шильдика с информацией, что оно прошло сертификацию и соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011. Только тогда изделие действительно безопасно для перевозки ребенка, отметил Попов.
"Также советую выбирать кресла с крепежной системой изофикс. Они гораздо надежнее тех, которые фиксируются просто ремнем безопасности", – подчеркнул эксперт.
Плюс хорошее кресло должно быть оснащено конструкцией боковой защиты головы, чтобы она была зафиксирована с двух сторон. В случае аварии это поможет уберечь ребенка от компрессионных переломов позвоночника, пояснил специалист.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр посоветовал перед дальней поездкой проверить состояние тормозной и рулевой систем, исправность световых приборов, кондиционера или климат-контроля. Кроме того, стоит заменить колодки, даже если они изношены всего на 30 процентов.