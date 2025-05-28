Улицы в центре Москвы перекроют 29, 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 17:00

Транспорт
Главная / Истории /

Автоюрист Воропаев объяснил, как будут проверять на лекарственное опьянение

И лечат, и калечат? Какие лекарства могут запретить употреблять водителям

В Госдуме рассматривают законопроект об ответственности за вождение в состоянии лекарственного опьянения. Какие препараты могут подпасть под запрет и как будут доказывать вину, разбиралась Москва 24.

Пьяный без вина

Фото: 123RF/chaoss

Госдума в первом чтении приняла законопроект об административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, вызванного лекарствами. Правительство РФ внесло документ еще в 2023 году после того, как Конституционный суд потребовал устранить пробел в правовой базе. В своем постановлении арбитраж обратил внимание, что привлечь к ответственности водителя в состоянии лекарственного опьянения невозможно.

Согласно законопроекту, наказывать водителей за лекарственное опьянение будут как за любое другое – штраф до 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Предполагается, что позднее правительство утвердит перечень препаратов, после которых запрещено садиться за руль. В пояснительной записке указано, что в него могут попасть:

  • анестетики;
  • противоэпилепческие препараты;
  • противопаркинсонические препараты;
  • снотворные и седативные средства.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов уже публиковал список препаратов, после которых якобы не нельзя водить. Среди них, например, антигистаминное средство "Супрастин", жаропонижающие "Терафлю" и "Фервекс", анальгетики "Триалгин", "Спазмалгон", а также мазь "Звездочка". Однако в Минздраве подчеркнули, что перечень носит информационный характер.

Как будут проверять?

Фото: depositphotos/kubais

В России уже действует широкий перечень веществ, после употребления которых запрещено садиться за руль. Он прописан в постановлении правительства РФ N 681, рассказал в беседе с Москвой 24 автоюрист и правозащитник Лев Воропаев.

"В постановлении указаны в основном наркотические, сильнодействующие, токсические и иные одурманивающие вещества. К примеру, там есть фенобарбитал, который содержится в общеизвестных "Корвалоле" и "Валокордине", – рассказал эксперт.

В новом законопроекте речь идет про медицинские препараты в основном для эпилептиков. Они не содержат таких веществ, но все равно сильно замедляют реакцию водителей, что сказывается на безопасности дорожного движения.
Лев Воропаев
автоюрист

В ситуации с алкоголем и наркотиками наказание наступает за сам факт их выявления в биоматериалах водителя. С лекарствами же на освидетельствовании, кроме результатов анализов, нужно будет установить еще не менее трех клинических признаков опьянения, объяснил Воропаев.

В то же время врач-невролог, руководитель реабилитационного центра Александр Комаров в беседе с Москвой 24 указал, что в потенциальный перечень правительства теоретически могут попасть вообще все лекарства с седативным, снотворным или действием.

Это в том числе антигистаминные, успокоительные препараты: как известно, они способны вызывать сильную сонливость. Также это некоторые обезболивающие, очень расслабляющие мышечную ткань. Все они влияют на скорость реакции.
Александр Комаров
врач-невролог

При этом он предложил исключить из инструкции к таким лекарствам все неясности в формулировках. Аннотация должна строго указывать период времени, в течение которого управлять автомобилем запрещено, заключил Комаров.

Читайте также


Павелко Анастасия

транспортобществоистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика