Автоюрист Воропаев объяснил, как будут проверять на лекарственное опьянение

В Госдуме рассматривают законопроект об ответственности за вождение в состоянии лекарственного опьянения. Какие препараты могут подпасть под запрет и как будут доказывать вину, разбиралась Москва 24.

Пьяный без вина

Госдума в первом чтении приняла законопроект об административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, вызванного лекарствами. Правительство РФ внесло документ еще в 2023 году после того, как Конституционный суд потребовал устранить пробел в правовой базе. В своем постановлении арбитраж обратил внимание, что привлечь к ответственности водителя в состоянии лекарственного опьянения невозможно.

Согласно законопроекту, наказывать водителей за лекарственное опьянение будут как за любое другое – штраф до 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Предполагается, что позднее правительство утвердит перечень препаратов, после которых запрещено садиться за руль. В пояснительной записке указано, что в него могут попасть:



анестетики;

противоэпилепческие препараты;

противопаркинсонические препараты;

снотворные и седативные средства.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов уже публиковал список препаратов, после которых якобы не нельзя водить. Среди них, например, антигистаминное средство "Супрастин", жаропонижающие "Терафлю" и "Фервекс", анальгетики "Триалгин", "Спазмалгон", а также мазь "Звездочка". Однако в Минздраве подчеркнули, что перечень носит информационный характер.

Как будут проверять?

В России уже действует широкий перечень веществ, после употребления которых запрещено садиться за руль. Он прописан в постановлении правительства РФ N 681, рассказал в беседе с Москвой 24 автоюрист и правозащитник Лев Воропаев.

"В постановлении указаны в основном наркотические, сильнодействующие, токсические и иные одурманивающие вещества. К примеру, там есть фенобарбитал, который содержится в общеизвестных "Корвалоле" и "Валокордине", – рассказал эксперт.





Лев Воропаев автоюрист В новом законопроекте речь идет про медицинские препараты в основном для эпилептиков. Они не содержат таких веществ, но все равно сильно замедляют реакцию водителей, что сказывается на безопасности дорожного движения.

В ситуации с алкоголем и наркотиками наказание наступает за сам факт их выявления в биоматериалах водителя. С лекарствами же на освидетельствовании, кроме результатов анализов, нужно будет установить еще не менее трех клинических признаков опьянения, объяснил Воропаев.

В то же время врач-невролог, руководитель реабилитационного центра Александр Комаров в беседе с Москвой 24 указал, что в потенциальный перечень правительства теоретически могут попасть вообще все лекарства с седативным, снотворным или действием.





Александр Комаров врач-невролог Это в том числе антигистаминные, успокоительные препараты: как известно, они способны вызывать сильную сонливость. Также это некоторые обезболивающие, очень расслабляющие мышечную ткань. Все они влияют на скорость реакции.

При этом он предложил исключить из инструкции к таким лекарствам все неясности в формулировках. Аннотация должна строго указывать период времени, в течение которого управлять автомобилем запрещено, заключил Комаров.

