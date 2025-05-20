Автоюрист Воропаев: при ДТП с животным водитель должен обратиться в ГАИ

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При ДТП с животным водитель должен остановиться и обратиться в Госавтоинспекцию для оформления происшествия. Об этом Москве 24 рассказал автоюрист и правозащитник Лев Воропаев.

Если гражданин не выполнил вышеуказанные действия, то наступает административная ответственность за скрытие с места аварии – лишение прав на срок до 1,5 года или арест на 15 суток, предупредил автоюрист.

Кроме того, уточнил собеседник, водитель обязан возместить ущерб за причинение вреда живой природе.





Лев Воропаев автоюрист и правозащитник Есть соответствующие таксы, установленные Минприроды. К примеру, за сбитого лося, если он умер, – 80 тысяч рублей. При этом убытки возмещает страховая компания при наличии полиса ОСАГО.

По его словам, если животное выжило и его будут лечить за счет государства, то это тоже будет считаться материальным ущербом, который стоит возместить гражданину. С живой природой почти все аварии рассматриваются в пользу государства, подчеркнул правозащитник.

"Согласно судебной практике, с большой долей вероятности водителю не удастся доказать, что он не виновен в ДТП с животным. Это близко к 100%", – сказал он.

Если водитель сможет доказать свою невиновность, то платить таксу государству все равно придется, поскольку человек управляет повышенным средством опасности. На нем лежит больше ответственности, заключил автоюрист.

Ранее в Подмосковье машина сбила лосенка. Животное сутки пролежало без помощи около обочины. Полицейские организовали проверку по факту ДТП. Также проверочные мероприятия проводят специалисты других служб в связи с неоказанием своевременной помощи лосю.

Животное поступило в ветклинику в тяжелом состоянии. Температура его тела упала до 35 градусов, он был обессилен, уточнили в подмосковном Минсельхозе. Лосенка уже прооперировали, его состояние оценивается как удовлетворительное, добавили в нацпарке "Лосиный остров".