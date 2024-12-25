Фото: leopard-land.ru/Дина Матюхина

Машина сбила амурского тигра в Хасанском районе Приморского края. О происшествии сообщается в телеграм-канале "Земля леопарда".

"Дикое животное пережило столкновение и скрылось в лесу – ведутся поиски с применением квадрокоптера сотрудниками охотнадзора и специалистами "Земли леопарда", – говорится в публикации.

При этом автомобилист скорость не превышал. Водитель попытался избежать столкновения с помощью экстренного торможения, однако это не помогло. После инцидента находившийся за рулем мужчина обратился в специальные службы. Животное получило травмы, которые могут угрожать его жизни.

Ранее неизвестный водитель сбил насмерть тигра на трассе А-370 Хабаровск – Владивосток в Хабаровском крае. После этого водитель скрылся с места происшествия. Тигр от полученных травм скончался.

Тело животного передали специалистам, с места также изъяты части бампера.

