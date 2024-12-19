Неизвестный водитель сбил насмерть тигра в Хабаровском крае

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Хабаровского края"

Неизвестный водитель сбил насмерть тигра на трассе А-370 Хабаровск – Владивосток в Хабаровском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе 3 километра трассы в сторону Владивостока. После этого водитель скрылся с места происшествия. Тигр от полученных травм скончался.

На месте работают следователи и сотрудники ГАИ. Тело животного передали специалистам, с места также изъяты части бампера. Виновник инцидента устанавливается.

"Будьте внимательны! Недалеко от места происшествия замечен еще один тигр, возможен его выход на проезжую часть. Двигайтесь со скоростью, позволяющей вовремя среагировать на появление животных на проезжей части", – предупредили в ГИБДД.

Накануне еще один автомобилист насмерть сбил амурского тигра в Находкинском городском округе Приморского края. Правоохранители проводят расследование инцидента. По итогам проверки будет вынесено решение в соответствии с законом. По словам свидетелей, столкновение с участием Land Cruiser Prado произошло на перевале между Врангелем и Находкой.