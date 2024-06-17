Медведь погиб под колесами автомобиля возле Пентагона

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Автомобиль сбил медведя возле Пентагона. В результате случившегося животное погибло, сообщает телеканал Fox 5 со ссылкой на полицию штата Виргиния.

Медведь попал под колеса транспорта при попытке пересечения оживленной дороги между зданием Минобороны США и жилыми массивами города Арлингтон.

Сам водитель автомобиля не пострадал. Он сообщил о ДТП в полицию, которая не намерена предъявлять ему обвинений.

Ранее огромный черный медведь выбежал на лыжную трассу на американском горнолыжном курорте Heavenly Mountain в Калифорнии. Дикий зверь резко появился из леса, в результате чего едва не сбил лыжника с ног. Столкновения удалось избежать. Медведь, не останавливаясь, скрылся на другой стороне трассы. Там его ждали медведица с медвежонком.

До этого пожилая американка погибла из-за нападения слона во время сафари в национальном парке Кафуэ в африканской Замбии. Разъяренный слон заметил грузовик с туристами и начал его преследовать. Когда авто остановилось, животное бросилось в атаку. Слон подхватил автомобиль хоботом, перевернув его.

