Огромный медведь чуть не сбил лыжника, перебегая трассу в Калифорнии

Видео: youtube.com

Огромный черный медведь выбежал на лыжную трассу на американском горнолыжном курорте Heavenly Mountain в Калифорнии. Соответствующее видео появилось на YouTube.

Судя по кадрам, дикий зверь резко появился из леса, в результате чего едва не сбил лыжника с ног. Столкновения удалось избежать. Медведь, не останавливаясь, скрылся на другой стороне трассы. Там его ждали медведица с медвежонком.

Ранее стая бродячих собак напала на девушку в Орске Оренбургской области, по данному факту организовали проверку.

Судя по кадрам видео, которое распространилось в соцсетях, жительница Рабочего поселка убежала от собак, скрывшись в машине. Региональная прокуратура заявила, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В Оренбургской области началась тотальная ловля бродячих собак