12 декабря, 09:54В мире
Огромный медведь чуть не сбил лыжника, перебегая трассу в Калифорнии
Видео: youtube.com
Огромный черный медведь выбежал на лыжную трассу на американском горнолыжном курорте Heavenly Mountain в Калифорнии. Соответствующее видео появилось на YouTube.
Судя по кадрам, дикий зверь резко появился из леса, в результате чего едва не сбил лыжника с ног. Столкновения удалось избежать. Медведь, не останавливаясь, скрылся на другой стороне трассы. Там его ждали медведица с медвежонком.
Ранее стая бродячих собак напала на девушку в Орске Оренбургской области, по данному факту организовали проверку.
Судя по кадрам видео, которое распространилось в соцсетях, жительница Рабочего поселка убежала от собак, скрывшись в машине. Региональная прокуратура заявила, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
В Оренбургской области началась тотальная ловля бродячих собак
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