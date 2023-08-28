Приют отловил часть собак, напавших на ребенка в Махачкале

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Сотрудники приюта отловили уже половину собак, которые покусали ребенка в Махачкале. Об этом RT сообщили в МУП "Питомец".

"На данный момент четырех собак мы уже поймали, со вчерашнего дня находимся рядом с этом местом, планируем отловить всех бродячих животных", – заявили в МУП "Питомец".

По словам представителей приюта, собаки собираются рядом с морем из-за того, что им к этому месту приносит еду неизвестная женщина.

Следователи Дагестана организовали проверку из-за нападения стаи собак на ребенка. В СК установят все обстоятельства произошедшего, допросят родителей мальчика и свидетелей случившегося инцидента.

27 августа в Сети распространилась информация о том, что стая бездомных собак набросилась на ребенка в Махачкале. Спасаясь от безнадзорных животных, мальчик был вынужден зайти в воду. Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим.

Заводчица бросила животных в подмосковном Томилине