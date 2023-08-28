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Приют отловил часть собак, напавших на ребенка в Махачкале
Фото: телеграм-канал "Подъём"
Сотрудники приюта отловили уже половину собак, которые покусали ребенка в Махачкале. Об этом RT сообщили в МУП "Питомец".
"На данный момент четырех собак мы уже поймали, со вчерашнего дня находимся рядом с этом местом, планируем отловить всех бродячих животных", – заявили в МУП "Питомец".
По словам представителей приюта, собаки собираются рядом с морем из-за того, что им к этому месту приносит еду неизвестная женщина.
Следователи Дагестана организовали проверку из-за нападения стаи собак на ребенка. В СК установят все обстоятельства произошедшего, допросят родителей мальчика и свидетелей случившегося инцидента.
27 августа в Сети распространилась информация о том, что стая бездомных собак набросилась на ребенка в Махачкале. Спасаясь от безнадзорных животных, мальчик был вынужден зайти в воду. Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим.
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