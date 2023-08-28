В Махачкале ребенок спасся от стаи бездомных собак, забежав в море

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Стая бездомных собак набросилась на ребенка в Махачкале, он смог спастись, зайдя в море. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

"По предварительным данным, стая собак напала на ребенка на берегу моря в микрорайоне Редукторный города Махачкалы. Мальчик спасся от безнадзорных животных, зайдя в морскую воду", – указано в сообщении.

Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка местным властям и специализированным организациям по вопросу соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными.

Ранее сообщалось, что в городе Углегорск Сахалинской области стая безнадзорных собак напала на семилетнюю девочку на улице Инженерной.

В результате случившегося ребенок получил различные травмы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

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