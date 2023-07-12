Стая собак напала на семилетнюю девочку в Сахалинской области

Фото: depositphotos/art_man

В городе Углегорск Сахалинской области стая безнадзорных собак напала на семилетнюю девочку на улице Инженерной. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В результате случившегося ребенок получил различные травмы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

В прокуратуре Сахалинской области сообщили о начатой проверке в связи с нападением собак на девочку. Надзорное ведомство оценит действия местных властей по отлову безнадзорных собак, а также организации, которая осуществляет отлов.

Ранее сообщалось, что пантера напала на семилетнюю девочку в частном зоопарке в Городищенском районе Волгоградской области.

До этого в Совете Федерации поддержали предложение усыплять бродячих животных после отлова в том случае, если животное начинает проявлять агрессию.



"Московский патруль": пес террориризирует окрестности парка генерала Жадова в Москве