Женщина погибла во время сафари в Замбии

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Пожилая американка погибла из-за нападения слона во время сафари в национальном парке Кафуэ в африканской Замбии. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Mirror

Как отмечается, разъяренный слон заметил грузовик с туристами и начал его преследовать. Когда авто остановилось, животное бросилось в атаку. Слон подхватил автомобиль хоботом, перевернув его.

Уточняется, что большинство участников сафари получили легкие травмы. Женщина в возрасте 80 лет была серьезно ранена. Американку госпитализировали, но она скончалась в больнице.

Генеральный директор компании, организовавшей сафари, Кит Винсент объяснил, что водитель остановил грузовик из-за растительности, которую сложно было преодолеть.

"Все наши сотрудники хорошо обучены и опытны. К сожалению, маршрут оказался заблокирован из-за особенностей местности и растительности", – прокомментировал гендиректор.

По словам Винсента, водитель не смог быстро отвести транспортное средство в безопасное место. На место происшествия сразу прибыли полиция, представители департамента национальных парков и дикой природы, другие службы.

Гендиректор также выразил соболезнования семье погибшей женщины. Ее тело доставят в США при помощи властей Замбии и американского посольства.

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