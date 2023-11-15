В Польше медведь напал на экоактивиста

Фото: 123RF/cedecea

Дикий медведь напал на экоактивиста в Польше и нанес ему многочисленные травмы. Об этом сообщает сайт лесничества "Лутовиска" государственных лесов страны.

Там указано, что инцидент произошел в окрестностях бывшей деревни Хульское. Медведь напал на мужчину недалеко от контролируемой лесничеством берлоги и травмировал его. Второй экоактивист не пострадал и вызвал скорую помощь. Медики доставили пострадавшего в госпиталь.

Польские специалисты отметили, что берлогу напавшего медведя заметил лесник в январе текущего года. После этого на участке леса прекратили все работы, а в октябре установили фотоловушку для проверки окрестностей берлоги.

По информации лесничества, пострадавший – активист инициативы "Дикие Карпаты", которая и обратилась в "Лутовиску" с требованием установить защитную зону вокруг места проживания медведя.

В сообщении говорится, что экоактивисты знали о проведении там процедуры по созданию охранной зоны, однако нарушили спокойствие животного, которое готовилось к зимней спячке, спровоцировав тем самым нападение.

По данным полиции, 56-летний пострадавший в настоящее время находится в больнице со множественными рваными ранами.

Ранее сообщалось, что в Америке олень-вапити проник на задний двор дома и затоптал его жительницу недалеко от города Кингман.

Женщина получила серьезные травмы, ее обнаружил муж и вызвал службу спасения, которая доставила пострадавшую в больницу. В связи с полученными ранами врачи ввели женщину в медикаментозную кому, но через некоторое время она скончалась.

Медведь прошелся по улицам одного из поселков на острове Итуруп