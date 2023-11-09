Олень проник во двор дома и затоптал женщину в США

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В США олень-вапити проник на задний двор дома и затоптал его жительницу недалеко от города Кингман. Об этом сообщается на сайте департамента охоты и рыболовства штата Аризона.

Пострадавшая получила серьезные раны, ее обнаружил муж. Мужчина позвонил в службу спасения, женщину доставили в больницу. На фоне полученных травм было принято решение ввести ее в медикаментозную кому. Врачи более недели боролись за жизнь женщины, однако она скончалась.

Сотрудники департамента зафиксировали на участке дома следы животного. О случившемся сообщили местным жителям и повесили таблички с призывом держаться подальше от оленей. По словам специалистов, дикие животные, которых подкармливают, перестают опасаться людей. Это может спровоцировать их визиты в частную собственность.

Ранее крокодил съел футболиста любительского клуба "Депортиво Рио Каньяс" Хесуса Альберто Лопеса Ортиса в Коста-Рике. Животное напало на мужчину в реке Каньяс в провинции Гуанакасте, когда тот плавал. Полицейские застрелили крокодила.

До этого амурский тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае в районе имени Лазо. Работник не получил серьезных травм, животное нанесло ему легкие телесные повреждения.

Кенгуру напал на мужчину в Австралии