Глава Ставрополья заявил, что виновные ответят по закону после ЧП с побегом леопарда

Фото: телеграм-канал "112"

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал инцидент с нападением леопарда и его побегом из частного дома. В своем телеграм-канале он заявил, что виновные ответят перед законом, если проверка выявит нарушения в содержании хищника.

"Сейчас надо до конца разобраться в том, как эта ситуация стала возможной. И что сделать, чтобы она не повторилась вновь. Поручил главе округа Андрею Владимировичу Зайцеву организовать проверку. Надо выяснить, на каких основаниях в частном доме держали опасного хищника. Если были допущены нарушения, виновным в них придется ответить перед законом", – заключил Владимиров.

В ночь на 3 декабря леопард напал на своего хозяина и сбежал из вольера в станице Незлобной Георгиевского округа. Мужчина получил рваные раны головы и уха.

Поиском животного занимались полицейские совместно с представителями охотоведческого хозяйства и оперативных служб. В итоге хищника ликвидировали, чтобы предотвратить возможное повторное нападение.

Ранее стало известно, что стая бродячих собак напала на девушку в Орске Оренбургской области. По данному факту проводится проверка, сообщали в региональной прокуратуре.

Жительница Рабочего поселка смогла убежать от своры собак, только скрывшись в собственной машине. Прокуратура проверит власти муниципалитета на предмет обеспечения безопасных условий проживания населения.