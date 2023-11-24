Бультерьер вырвал поводок и укусил лицо девочки в Одинцовском округе Подмосковья

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Бультерьер вырвал поводок из рук хозяина и укусил лицо девочки в Одинцовском округе Московской области. Об этом сообщила в своем телеграм-канале прокуратура региона.

По предварительной информации, инцидент произошел в 11:40 24 ноября в поселке ВНИИССОК. Собака набросилась на 4-летнюю девочку и женщину, которые сопровождали хозяина пса.

"В результате происшествия у ребенка диагностировали укушенные раны лица, она госпитализирована", – пояснили в ведомстве.

По данному факту Одинцовская прокуратура проведет проверку. В пресс-службе уточнили, что прокуратура выяснит обстоятельства случившегося и даст оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными.

"Также прокуратура контролирует ход и результаты полицейской проверки по данному факту", – заключили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что стая бродячих собак напала на девушку в Орске Оренбургской области. По данному факту проводится проверка, сообщали в региональной прокуратуре.

Жительница Рабочего поселка смогла убежать от своры собак, только скрывшись в собственной машине. Прокуратура проверит власти муниципалитета на предмет обеспечения безопасных условий проживания населения.

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