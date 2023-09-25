Прокуратура организовала проверку после нападения собаки на ребенка в Дмитрове

Фото: Следственный комитет РФ

Собака напала на девятилетнего мальчика в деревне Савельево Дмитровского городского округа. О происшествии сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Как уточняет надзорное ведомство, инцидент произошел 17 сентября. Отмечается, что алабай сорвался с привязи и напал на ребенка, который находился на соседнем участке.

"В результате происшествия ребенку диагностировали укушенные раны головы и тела, он госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", – говорится в материале.

Прокуратура намерена проконтролировать установление всех обстоятельств случившегося. Специалисты проверят, были ли соблюдены требования закона об ответственном обращении с животными.

27 августа в Сети распространилась информация о том, что стая бездомных собак набросилась на ребенка в Махачкале. Спасаясь от безнадзорных животных, мальчик был вынужден зайти в воду. Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим.

Сотрудники приюта начали отлавливать животных, напавших на ребенка. Специалисты объяснили, что собаки собираются рядом с морем из-за того, что им к этому месту приносит еду неизвестная женщина.



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