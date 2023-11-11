Бойцовская собака покусала двоих детей в Калуге

Фото: телеграм-канал SHOT

Оставленная без присмотра бойцовская собака напала на двух детей в Калуге. Хозяина животного установили, сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

В соцсетях распространилось видео, на котором собака начала кусать девочку. Ее спас подбежавший мужчина.

По информации ведомства, инцидент произошел на Минской улице у дома 36. После оказания медпомощи детей отпустили домой.

"Виновное лицо установлено, решается вопрос о привлечении его к ответственности", – подчеркнула прокуратура.

Надзорное ведомство планирует направить в суд заявления о возмещении вреда, который был причинен детям.

Ранее стало известно, что собака набросилась на девятилетнего мальчика в деревне Савельево Дмитровского городского округа. По данным подмосковной прокуратуры, алабай сорвался с привязи и напал на ребенка, который находился на соседнем участке. У мальчика диагностировали раны головы и тела, он госпитализирован.

До этого в Подольске возбудили дело о жестоком обращении с животным в отношении мужчины, который выбросил собаку из окна квартиры на 11-м этаже. После этого животное погибло, а подозреваемого доставили в отдел полиции.

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