В Приморье убили и расчленили краснокнижного тигра

Фото: телеграм-канал 112

В Пожарском районе Приморья убили краснокнижного тигра, его тушу расчленили и спрятали на территории леса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

Правоохранители назначат экспертизы и будут проводить расследование, чтобы найти виновных, уточнил он.

"Пол тигра еще не определяли. Судя по фото, это взрослый внешне здоровый тигр", – сказал Арамилев.

Он добавил, что останки животного обнаружили в местах, где этот вид хищника постоянно обитает. Арамилев не исключил, что мотивом убийства может быть месть местных жителей.

До этого стало известно о случаях нападения тигров на собак в селах в нескольких районах Приморья. По словам Арамилева, это произошло в том числе недалеко от села Ясеневый на территории, не являющейся охранной зоной расположенного там нацпарка "Бикин".

Как уточнили в краевом Минлесхозе, частично расчлененного амурского тигра обнаружили сотрудники Госохотнадзора. Информацию об этом передали правоохранителям.

"За незаконную добычу амурского тигра в России предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до двух лет лишения свободы, а также гражданско-правовая ответственность с компенсацией ущерба государству, которая может составлять до 2 миллионов рублей и более", – сказал собеседник издания.

Амурский тигр является одним из самых редких хищников мира, он находится в международной Красной книге. В РФ такие животные обитают в четырех субъектах: Приморском и Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области. Сейчас на территории страны живут 750 амурских тигров, включая тигрят.

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