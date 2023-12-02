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01:54

Происшествия

Гибрид волка и собаки убил ребенка его хозяев в США

Фото: 123RF/sirandel

Гибрид волки и собаки, которого держала в качестве домашнего животного семья в американском штате Алабама, загрыз ребенка хозяев. Об этом сообщает американская газета New York Post.

Сообщается, что трехмесячный мальчик получил не совместимые с жизнью травмы, когда домашний зверь поднял его с пола и стал с ним играть.

Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть ребенка от травм, нанесенных животным. Зверь, описываемый как гибрид волка, жил в семье ребенка.

Полицейские отметили, что по просьбе правоохранительных органов местный ветеринар на месте усыпил животное.

Ранее стая бродячих собак напала на девушку в Орске Оренбургской области. Жительница Рабочего поселка смогла убежать от своры собак, только скрывшись в собственной машине. Прокуратура проводит проверку.

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