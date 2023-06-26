Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Три лошади погибли в результате ДТП в Новосибирской области. О происшествии сообщает телеканал "360" со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Как уточнили правоохранители, инцидент произошел на 10-м километре дороги Н1010 23 июня. Водитель КамАЗа, перевозивший животных, не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась. Уточняется, что транспортное средство следовало со стороны села Благодатного по направлению к населенному пункту Шилово-Курья.

"Мужчина не пострадал. На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции. ДТП оформлено с материальным ущербом. На месте, по предварительной информации, погибли три лошади", – рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что на 32-м километре МКАД произошло ДТП. Автомобиль столкнулся с тремя лосями. Оперативные службы города прибыли на место случившегося. Уточнялось, что сам водитель в результате столкновения не пострадал.

Позже столичная прокуратура заявила о намерении проконтролировать возмещение ущерба из-за гибели лосей в аварии.



Водитель сбил двух лосей на 32-м километре МКАД