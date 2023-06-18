Прокуратура взяла на контроль вопрос о возмещении ущерба из-за гибели лосей в ДТП на МКАД

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Столичная прокуратура намерена проконтролировать возмещение ущерба из-за гибели лосей в аварии, которая произошла в районе 32 километра МКАД. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале надзорного ведомства.

"Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде в результате гибели животных", – сообщается в публикации.

Уточняется, что сам водитель в результате столкновения не пострадал.

Ранее стало известно, что на 32-м километре МКАД произошло ДТП. Автомобиль столкнулся с тремя лосями. Оперативные службы города прибыли на место случившегося. Они намерены установить все обстоятельства аварии.

До этого двое взрослых погибли, и двое детей получили травмы после столкновения легкового автомобиля с лосем в Нижегородской области. Происшествие произошло недалеко от села Большое Карпово в Уренском районе.



Авария с участием четырех автомобилей произошла на Котельнической набережной