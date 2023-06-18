На 32 километре МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и трех лосей

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На 32-м километре МКАД произошло ДТП. Автомобиль столкнулся с тремя лосями, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На внутренней стороне 32-го километра МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и трех лосей", – указано в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее в Москве автомобиль BMW влетел в мачту городского освещения. В результате погиб 19-летний водитель автомобиля. Молодой человек не справился с управлением.

До этого сообщалось об аварии, которая произошла на 32-м километре Киевского шоссе. Там два автомобиля въехали в ограждение дорожных работ.

В Москве 19-летний водитель BMW врезался в столб и погиб