На Киевском шоссе в Москве затруднено движение из-за ДТП

На 32-м километре Киевского шоссе два автомобиля въехали в ограждение дорожных работ. Об этом в своем телеграм-канале сообщает столичный Дептранс.

Уточняется, что на месте уже работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии устанавливаются.

"Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", – говорится в сообщении Дептранса.

Ранее сообщалось, что автомобиль BMW влетел в мачту городского освещения на юго-западе столицы, в результате чего погиб водитель.

До этого на улице Трубной в Москве водитель автомобиля сбил девушку на самокате. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

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