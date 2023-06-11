01:17Происшествия
На Киевском шоссе в Москве затруднено движение из-за ДТП
Уточняется, что на месте уже работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии устанавливаются.
"Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", – говорится в сообщении Дептранса.
Ранее сообщалось, что автомобиль BMW влетел в мачту городского освещения на юго-западе столицы, в результате чего погиб водитель.
До этого на улице Трубной в Москве водитель автомобиля сбил девушку на самокате. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.
"Рейд 112": в Северном Бутове автомобиль врезался в другую машину
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