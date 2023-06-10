Один человек погиб при столкновении автомобиля с мачтой городского освещения в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль BMW влетел в мачту городского освещения на юго-западе столицы, в результате чего погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

"19-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения", – уточнило ведомство.

До этого в телеграм-канале столичного Дептранса говорилось, что авария случилась в Соловьином проезде, в районе дома 1. Уточнялось, что движение в районе ДТП не было затруднено.

Ранее стало известно, что двое взрослых погибли и двое детей получили травмы после столкновения легкового автомобиля с лосем в Нижегородской области. Происшествие произошло недалеко от села Большое Карпово в Уренском районе.

Пострадали двое детей – девочка 2015 года рождения и мальчик 2019 года рождения. Их госпитализировали в Уренскую ЦРБ.

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