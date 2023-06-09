07:12Происшествия
Грузовик загорелся в результате ДТП на 85-м км МКАД
На месте уже работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.
В Дептрансе предупредили, что из-за ДТП в этом районе затруднено движение.
Ранее сообщалось, что 18-летняя дочь народного артиста России Михаила Пореченкова попала в аварию в ТиНАО.
По информации СМИ, Мария была за рулем машины марки Mercedes GLE. Она проезжала в столичном поселке Толстопальцево, где якобы и столкнулась со скутером, которым управлял ее ровесник.
До этого возгорание автомобиля произошло в Алабяно-Балтийском тоннеле. Из-за случившегося на этом участке было полностью перекрыто движение.
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