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15:40

Происшествия

Возгорание автомобиля произошло в Алабяно-Балтийском тоннеле

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Возгорание автомобиля произошло в Алабяно-Балтийском тоннеле, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение перед тоннелем в сторону проспекта Маршала Жукова полностью перекрыто – рекомендуем выбирать пути объезда", – отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы города. Кроме того, уточняются обстоятельства инцидента и информация о пострадавших.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в аварии на 6 километре МКАД.

По данным прокуратуры Москвы, 32-летняя девушка, управляя такси, столкнулась с автомобилем, который остановился из-за поломки. После столкновения произошло возгорание.

По факту произошедшего прокуратура Восточного округа Москвы взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

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