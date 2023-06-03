Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Один человек пострадал в аварии на 6 километре МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"32-летняя девушка, управляя автомобилем такси, совершила столкновение с автомобилем, остановившемся из-за поломки, после чего произошло возгорание", – отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, пострадавшим оказался мужчина, который находился в момент ДТП на проезжей части. Его доставили в медучреждение.

По факту произошедшего прокуратура Восточного округа Москвы взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием 12 машин произошло в Санкт-Петербурге утром 3 июня. В результате аварии пострадали 16 человек.

Автомобили столкнулись на Софийской улице у дома 52 в 08:43. К устранению последствий аварий от МЧС задействованы 3 единицы техники и 15 человек личного состава.



ДТП с участием эвакуатора произошло на 95-м километре МКАД