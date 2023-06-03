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03 июня, 19:08

Происшествия

Два автомобиля столкнулись на 6 километре МКАД

Видео: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два автомобиля столкнулись на 6 километре МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На внутренней стороне 6-го км МКАД столкнулось два автомобиля. На месте работают оперативные службы города", – уточнили в ведомстве.

В Дептрансе подчеркнули, что в настоящее время уточняются обстоятельства ДТП и информация о пострадавших. В районе аварии движения транспорта затруднено. В ведомстве попросили водителей быть осторожными.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что провал грунта произошел на Боровском шоссе в Москве. ЧП произошло в районе дома 29.

До этого сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле.

На Боровском шоссе в Москве произошел провал грунта

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