Два автомобиля столкнулись на 6 километре МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На внутренней стороне 6-го км МКАД столкнулось два автомобиля. На месте работают оперативные службы города", – уточнили в ведомстве.

В Дептрансе подчеркнули, что в настоящее время уточняются обстоятельства ДТП и информация о пострадавших. В районе аварии движения транспорта затруднено. В ведомстве попросили водителей быть осторожными.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что провал грунта произошел на Боровском шоссе в Москве. ЧП произошло в районе дома 29.

До этого сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле.

На Боровском шоссе в Москве произошел провал грунта