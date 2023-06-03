03 июня, 19:08Происшествия
Два автомобиля столкнулись на 6 километре МКАД
"На внутренней стороне 6-го км МКАД столкнулось два автомобиля. На месте работают оперативные службы города", – уточнили в ведомстве.
В Дептрансе подчеркнули, что в настоящее время уточняются обстоятельства ДТП и информация о пострадавших. В районе аварии движения транспорта затруднено. В ведомстве попросили водителей быть осторожными.
Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что провал грунта произошел на Боровском шоссе в Москве. ЧП произошло в районе дома 29.
До этого сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле.
На Боровском шоссе в Москве произошел провал грунта
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