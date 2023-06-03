Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Провал грунта произошел на Боровском шоссе в Москве, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

ЧП произошло в районе дома 29. Движение по дублеру Боровского шоссе временно перекрыто.

Автомобилистам рекомендовали в связи с этим выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено.

ДТП с участием эвакуатора произошло на 95-м километре МКАД