Движение затруднено в Лефортовском тоннеле из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено.

Автомобилистов призвали объезжать этот участок. На месте работают оперативные службы города.

Ранее произошло серьезное ДТП на 95-м километре МКАД. Эвакуатор столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии пострадал водитель эвакуатора. На контроле прокуратуры Восточного округа Москвы находится установление всех обстоятельств ДТП.



ДТП с участием эвакуатора произошло на 95-м километре МКАД