10:39Происшествия
Движение затруднено в Лефортовском тоннеле из-за ДТП
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено.
Автомобилистов призвали объезжать этот участок. На месте работают оперативные службы города.
Ранее произошло серьезное ДТП на 95-м километре МКАД. Эвакуатор столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии пострадал водитель эвакуатора. На контроле прокуратуры Восточного округа Москвы находится установление всех обстоятельств ДТП.
ДТП с участием эвакуатора произошло на 95-м километре МКАД
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