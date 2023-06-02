Серьезное ДТП произошло на 95-м километре МКАД. Эвакуатор столкнулся с грузовым автомобилем.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города. В районе дорожно-транспортного происшествия парализовано движение. Водителям рекомендовали выбирать другие пути объезда.

В результате аварии на МКАД пострадал водитель эвакуатора, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что на контроле прокуратуры Восточного округа Москвы находится установление всех обстоятельств ДТП.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что "КамАЗ" столкнулся с "Мерседесом" на улице Лазарева в Москве. Водитель грузовика при повороте не уступил дорогу легковому автомобилю. В результате происшествия пострадали оба водителя.

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