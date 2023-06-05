Арестован водитель грузовика, устроивший массовое ДТП в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя грузовика, устроившего массовое ДТП, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Арсен Магамедалиев, обвиняемый в нарушении ПДД, будет содержаться под стражей до 1 августа.

Фигурант просил избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, поскольку является единственным кормильцем в семье. Кроме того, он заявил, что готов возместить ущерб пострадавшим и не намерен скрываться от органов следствия и суда.

ДТП с участием 11 автомобилей произошло в субботу утром на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. После аварии в больницы попали 12 человек, включая двух детей.

По версии следствия, 36-летний Магамедалиев управлял грузовым самосвалом IVECO, находясь в состоянии наркотического опьянения. Мужчина следовал по проезжей части проспекта Славы в направлении от улицы Ивановской к улице Пражской.

Приближаясь к регулируемому светофорными постами перекрестку, он избрал скорость около 40–45 километров в час, не выдержал безопасную дистанцию до следовавшего впереди попутного автомобиля Opel Vectra и столкнулся с ним. После он выехал на встречную полосу, где совершил столкновения еще с 10 встречными автомобилями.

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