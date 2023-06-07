Пешеход попал под трамвай на Чистопрудном бульваре в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пешеход попал в ДТП на Чистопрудном бульваре в Москве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

"На Чистопрудном бульваре произошло ДТП, наезд на пешехода, пострадавшему оказывают помощь", – отметили в министерстве.

До этого в Сети появились кадры, как пострадавшему от наезда трамвая пешеходу оказывают помощь.

Кроме того, в столичном Дептрансе предупреждали о задержке трамваев маршрутов A, № 3 и 39 в районе остановки "Метро Чистые Пруды".

Ранее сообщалось, что на улице Лазарева в Москве "КамАЗ" столкнулся с "Мерседесом". По предварительной информации, водитель грузовика при повороте не уступил дорогу легковому автомобилю. В результате происшествия пострадали оба водителя.

