Отцепившийся от грузовика прицеп врезался в стоявшую на МКАД Mazda

Женщина погибла в ДТП с отцепившимся прицепом грузовика на 89-м километре МКАД, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"На 89-м километре МКАД у грузового автомобиля во время движения отцепился прицеп, который врезался в остановившийся из-за поломки автомобиль "Мазда", – отметили в ведомстве.

По предварительным данным, погибшая была пассажиркой "Мазды".

В настоящее время прокуратура Северо-Восточного округа Москвы взяла на контроль установление обстоятельств аварии. Кроме того, ведомство контролирует ход процессуальной проверки и принятие процессуальных решений, включая решение о заведении уголовного дела.

Ранее произошло серьезное ДТП на 95-м километре МКАД. Эвакуатор столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии пострадал водитель эвакуатора.

В столичной прокуратуре добавили, что на контроле прокуратуры Восточного округа Москвы находится установление всех обстоятельств ДТП.



ДТП с участием эвакуатора произошло на 95-м километре МКАД