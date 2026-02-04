Форма поиска по сайту

04 февраля, 12:34

Шоу-бизнес

Телеведущий Дибров высказался против романов на съемочной площадке

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Яна Яворская

Телеведущий Дмитрий Дибров высказался против романов между артистами на съемочной площадке. Соответствующим мнением он поделился в беседе с корреспондентом телеграм-канала "Звездач" на премьере фильма "Равиоли Оли".

Журналист поинтересовался у Диброва, влюблялся ли тот когда-нибудь в своего партнера на съемках. Артист ответил, что такого опыта у него не было. По его словам, у людей на киноплощадке обычно нет на это времени.

"Я вообще удивляюсь, как заводятся романы на съемочной площадке? Что-то страдает: либо кино, либо роман", – сказал телеведущий.

Ранее Дибров рассказал, что ключевым критерием в женщинах для него является фигура с формами. Артист также признался, что с ним легко "бабничать", потому что его интересуют только дамы с "символом изобилия".

По данным СМИ, в ноябре прошлого года 66-летний телеведущий начал новые отношения. Его избранницей стала 43-летняя нутрициолог Екатерина Гусева. По словам инсайдеров, новая возлюбленная является старой приятельницей бывшей супруги Диброва модели Полины, с которой он развелся в августе.

Разлад в семье Дибровых начался после ухода Полины к бизнесмену Роману Товстику. Несмотря на это, телеведущий поблагодарил экс-супругу за все годы, прожитые вместе. Он отметил, что штамп в паспорте не изменил его чувств.

