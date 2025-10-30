Адвокат Добровинский объяснил, сможет ли Дибров "забрать" фамилию у экс-жены

Телеведущий Дмитрий Дибров впервые после развода дал большое интервью, в котором заявил о желании защитить свою фамилию и назвал ее семейной ценностью. Подробности читайте в материале Москвы 24.

Фамилия "не должна быть символом провинциального адюльтера"

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил после громкого развода с супругой Полиной, что намерен защитить свою фамилию как семейную ценность. Об этом он рассказал в свежем интервью журналисту и блогеру Юлии Прудько.

Дибров отметил, что не хочет, чтобы его родовое имя ассоциировали с изменой, предательством и чем-то негативным. После этого в СМИ появились предположения, что ведущий хочет оставить экс-жену Полину без своей фамилии.





Дмитрий Дибров телеведущий Дибров – это синоним постоянного поиска в области публицистики, журналистики, мультимедийных сфер. Оно не должно быть символом провинциального адюльтера. Незачем, не нужно.

Однако адвокат Диброва Александр Добровинский написал в своем телеграм-канале, что после развода "забрать" фамилию у жены не так просто.

"Понимаете, при разводе жена в "подарок" получает фамилию мужа. Если хочет, то может ее себе оставить. Сделать с этим ничего нельзя. Можно только просить за некое вознаграждение, чтобы бывшая взяла другую фамилию (девичью или нового мужа)", – пояснил юрист.

Кроме того, Дибров в интервью также подчеркнул, что нельзя наносить ущерб женщине после расставания и лучше промолчать. Все сплетни и разбирательства, попавшие в СМИ, потом читают дети.

"Развод – это не провал, это были прекрасные 16 лет", – отметил он.

Во время беседы Дибров отметил, что ему по-прежнему тяжело говорить о разводе, а также то, что после расставания их с Полиной все же можно считать друзьями.

"Она говорит моими словами, она знает все, что я подумаю. Почему ж мы не друзья? У нас трое детей и собака. Не было еще ни разу такого, чтобы Полина что-то попросила, а я не сделал, и наоборот. Ведь друг – это тот, о ком ты думаешь с любовью, с восхищением. Понимаешь его поступки", – сказал телеведущий.

Телеведущий также прокомментировал критику в адрес супруги после ее интервью и комментариев на тему развода. Дибров отметил, что есть те, кто ругает Полину, а есть те, кому не нравятся его поступки.

"А другие, наоборот, превозносят ее преимущества. А ее достоинства ясны: она красива, и этим все сказано. Правда, некоторые ловят каких-то "блох" в ее интервью. Ребят, я не знаю, но хотите – ловите. Я просто не читаю и не смотрю", – добавил он.

Полина Диброва дала интервью Лауре Джугелии 16 сентября. Во время беседы она рассказала, что во время отпуска в марте 2025 года честно призналась супругу, что влюбилась в другого мужчину. Полина указала, что не хотела обманывать мужа и жить во лжи. Дибров сначала не поверил жене и предложил не спешить с расставанием. Однако спустя несколько месяцев пара все же решила развестись.

Мирный развод

Полина и Дмитрий Дибровы официально оформили развод без скандала и судебных разбирательств 25 сентября, спустя 16 лет брака.

По данным СМИ, стороны подписали мировое соглашение еще до расторжения брака и на финальный процесс явились уже только юристы. Детали раздела имущества пары остались неизвестны.

"Все подписали, все решено мирным путем без скандалов и выноса сора из избы", – ранее сообщал СМИ адвокат Александр Добровинский.

Полина в видеоподкасте "Здесь не судят" рассказала, что Дмитрий поставил ей два условия перед разводом.

"Первое условие, что ты лично сама подаешь на развод. А второе, что ты сама разговариваешь с детьми и сообщаешь о своем решении", – отметила Полина.

Кроме того, она добавила, что сыновья ее поддержали. По данным СМИ, наследники остались жить с матерью и Полина сняла дом рядом с бывшим супругом, чтобы дети имели возможность видеться с отцом.

О разладе в семье журналиста стало известно еще летом. СМИ сообщали, что 36-летняя Полина начала встречаться с 50-летним миллиардером Романом Товстиком, который на тот момент был женат. Пара воспитывала шестерых детей.