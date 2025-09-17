Полина Диброва подтвердила отношения с Романом Товстиком

Полина Диброва, находящаяся в процессе громкого развода, подтвердила свой роман с предпринимателем Романом Товстиком. О чем еще она рассказала в откровенном интервью – в материале Москвы 24.

Не смогла жить во лжи

Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина официально объявили о разводе 20 августа. Информацию подтвердил адвокат знаменитости Александр Добровинский в своем блоге, отметив, что инициатором стала Полина.

Супруги долгое время не комментировали разрыв, но в СМИ появилась информация о том, что причиной разлада якобы стала измена Полины с другом семьи Романом Товстиком. К слову, в семье Романа разразился скандал: его супруга Елена тяжело отреагировала в соцсетях на желание мужа уйти после 19 лет брака и рождения шестерых детей.

16 сентября Полина Диброва дала интервью Лауре Джугелии и впервые откровенно рассказала о причинах развода с Дмитрием. По ее словам, она честно призналась супругу во время отпуска в марте этого года, что влюбилась в другого и "ничего не может с этим сделать". Она отметила, что не хотела обманывать мужа и жить во лжи. Дибров жене не поверил и предложил не спешить с расставанием.



Полина рассказала, что отношения с Романом начались только в этом году и она решилась на откровенную беседу с мужем после нескольких встреч с Товстиком.

"Мы договорились (с Романом), что сначала нужно решить все вопросы семейные и только после этого строить свою жизнь. В какой-то момент я поняла, что хочу новую жизнь", – поделилась Полина.

Диброва подчеркнула, что не вмешивается в скандальный бракоразводный процесс Романа и даже находится "на отдалении" с возлюбленным в этот момент. Она выразила надежду, что Роман и Елена постараются договориться и мирно решат спорные вопросы.





Полина Диброва жена телеведущего Дмитрия Диброва Мне больше всего обидно, что говорят, что я урвала миллиардера. Никто не видит объективности ситуации. Я осталась одна с тремя детьми. Я шагнула в неизвестность, я не понимаю, что будет дальше. Я не понимаю, что будет с моим клубом после этого хейта. Я хотела спокойно расстаться со своим супругом, но получилось так, как получилось.

Полина указала, что созданный ею после рождения третьего ребенка женский клуб сейчас является ее единственным источником дохода. Также она отметила, что не требовала деньги на его развитие ни от Романа, ни от Дмитрия.

Полина также подчеркнула, что не считает себя виновной в разводе Товстиков, ведь якобы проблем в семье хватало и без нее.

"Ей (Елене) бы разобраться, почему мужчина от нее ушел. Мужчину из семьи с шестью детьми так просто не увести. Мужчину сложно увести. Ты можешь быть сколько угодно в любовницах, но вот просто взять и увести… это что нужно с ним сделать! Он бросил шестерых детей и ушел в никуда. Для него это кошмар кошмарный. Это надо было мужика довести до этого. Я не представляю женщину, которая бы увела моего мужа. Я была честна с моим мужем..." – заметила Диброва.

Говоря об отношениях с семьей Товстиков, Полина отметила, что с 2012 года общалась только с Еленой, так как у них были общие темы. Близкая дружба с женой Романа продлилась до начала 2017-го, а затем резко прекратилась после отказала Полины отмечать совместно дни рождения старших детей.

Сам Дмитрий Дибров отметил в комментарии изданию Woman.ru, что не смотрел интервью с супругой.

"Я не видел, слушайте, я Стивена Кинга последнего не видел, а вы хотите еще, чтобы я желтую прессу смотрел", – сказал телеведущий журналистам.

В свою очередь, юрист Катя Гордон поставила под сомнение заявление Полины, что роман с Товстиком начался только в этом году.

"Когда любовница рассказывает стране о том, что "Ромка мне рассказал, какие у них сложности, и поэтому вины я не чувствую", это байка любой любовницы, которая залезает в чужую семью", – отметила Гордон.

Также она выразила мнение, что Полина может спасти репутацию исключительно публичными извинениями перед Еленой Товстик.

Забрал рояль и детей?

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/elenatovstik

Первые слухи о том, что Полина и Дмитрий Дибровы на грани развода из-за ее романа с Товстиком, появились в конце июля. В конце августа пара объявила об официальном и мирном разводе. В аккаунте адвоката Александра Добровинского появилось фото улыбающихся участников процесса: супругов Дибровых и их юристов.

Добровинский в комментариях для СМИ позже отметил, что Дмитрий избежал скандала в прессе и смог договориться с женой перед судом благодаря его работе. По словам адвоката, в конце сентября состоится лишь "формальный суд", так как вопросы о разделе имущества и детях уже решены. Сам Дибров в комментариях журналистам не исключил, что может после развода с Полиной жениться пятый раз.

Возлюбленный Дибровой Товстик подтвердил свое расставание с женой 30 июля, а позже и Елена опубликовала неоднозначный пост с траурной свечой, обвинив супруга в предательстве после "22 лет счастливого брака".

Затем в многодетной семье началась череда публичных скандалов. После того, как в СМИ появились сообщения о том, что Роман хочет оставить Елену без средств и забрать детей, он решил высказаться. В своем блоге бизнесмен сообщил, что спустя почти 20 лет брака не может бросить супругу без денег и планирует финансово содержать ее и общих детей. Он также подчеркнул, что не хочет разлучать наследников с матерью, а просит Елену разрешить старшим детям жить с ним, а младшие останутся с ней. При этом Товстик отметил, что намерен учитывать мнения детей, а также решать все вопросы с супругой мирным путем.

Однако сама Елена в интервью Андрею Малахову обвинила Полину в том, что именно она стала причиной ухода Романа из семьи. Женщина считает, что летом 2024 года в их отношениях с мужем все было хорошо, но после Нового года Романа как подменили.





Елена Товстик жена Романа Товстика Для меня он сейчас как заколдован. Он занимается эзотерикой. Мою старшую дочь подтянул в эту эзотерику, он не верующий человек, он верит в энергии, ездит на ретриты, может быть, там он как-то ушел в этот астрал и семейные ценности стали не нужны.

Елена также рассказала ведущему, что ее муж вывез из дома кофемашину, рояль и забрал двоих детей. Многодетная мать уточнила, что пока семья получает от Романа средства только на еду. Бракоразводный процесс этой семьи также продолжается.