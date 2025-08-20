Адвокат Диброва рассказал, что инициатором развода стала жена телеведущего

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашев

Адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский рассказал, что инициатором расставания стала Полина Диброва, но телеведущий был не против. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Добровинского, в настоящий момент супруги пришли к соглашению в имущественных вопросах, а также у них не возникло споров по поводу трех сыновей, которых они собираются воспитывать вместе.

О разводе пары стало известно в конце июля, позже телеведущий подтвердил эту информацию. По слухам, Диброва изменила своему мужу с другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком, который на тот момент состоял в браке с Еленой Товстик. Они также объявили о разводе.

В свою очередь, адвокат Елены Товстик Екатерина Гордон отреагировала на заявление Добровинского в своем телеграм-канале, написав, что аудиторию ждет публичный скандал про "интеллигентный развод". По ее словам, Диброва живет в доме, который был купен на деньги ее любовника, а телеведущий доволен тем, что не обделен в финансовых вопросах.

Вместе с этим Гордон обвинила Диброва и Товстика в лицемерии.

"Товстик очень старался, чтобы к этому моменту и Лена написала пост о том, что у них все хорошо и он давно якобы ушел любить Полину, но я не дала", – добавила адвокат.

Кроме того, Гордон усомнилась в квалификации Добровинского, по ее словам, мужчину лишают статуса адвоката.

