Похороны тренера по футболу Игнатьева пройдут 30 января

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Похороны бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева состоятся в пятницу, 30 января. Об этом сообщил ТАСС экс-наставник национальной сборной и московского "Локомотива" Юрий Семин.

О смерти Игнатьева стало известно 27 января. Ему было 85 лет. По словам вдовы Ирины, причиной смерти могли стать сердечное заболевание и проблемы с желудком.

Похороны Игнатьева запланированы на Троекуровском кладбище в Москве. Как отмечал председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян, соответствующая работа уже была начата.

Тренерскую деятельность Игнатьев начал в 1973 году. С 1996-го по 1998-й он возглавлял национальную сборную России. Под его руководством молодежная сборная СССР одержала победу на чемпионате Европы в 1988 году.