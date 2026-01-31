Глава МИД Швейцарии заявил, что скоро посетит Москву и Киев

Фото: ТАСС/EPA/LAURENT GILLIERON

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в обращении к парламенту заявил, что скоро посетит Россию и Украину в качестве председателя "Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе" (ОБСЕ).

По словам министра, под его руководством Швейцария четко определила приоритеты ОБСЕ – она должна "переориентироваться на свои основные задачи", а именно защиту мира и безопасности в Европе.

"Для достижения этой цели нам всем необходимо присутствовать за столом переговоров, а не только тем, кто разделяет мои взгляды. Именно поэтому я скоро посещу Киев и Москву", – передает его слова пресс-служба конфедерации.

Ранее в швейцарском МИД указывали, что страна продолжает вести работу над привлечением РФ к обсуждению в рамках мирной конференции по Украине. В ведомстве убеждены, что мирный процесс возможен только при участии России.

